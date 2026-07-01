Исследуйте мир, используя Мили. Забронируйте наградные билеты.

Наградные билеты «Промо» Flying Blue доступны исключительно участникам Flying Blue и могут быть забронированы только за Мили. Указанные цены являются базовыми ценами за одного взрослого за поездку в один конец, действительны при наличии мест и не включают налоги, тарифные надбавки авиакомпании и другие применимые сборы.