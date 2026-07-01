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Наградные билеты «Промо»
Исследуйте мир, используя Мили. Забронируйте наградные билеты.
- Европа — Нью-Йорк (JFK)PremiumНачиная от 30 000 Миль в один конец
- Европа — Сиэтл (SEA)Экономический классНачиная от 18 750 Миль в один конец
- Европа — Сан-Франциско (SFO)PremiumНачиная от 30 000 Миль в один конец
- Европа — Богота (BOG)Бизнес-классНачиная от 63 750 Миль в один конец
- Европа — Шанхай (PVG)PremiumНачиная от 37 500 Миль в один конец
- Европа — Либревиль (LBV)Бизнес-классНачиная от 63 750 Миль в один конец
Наградные билеты «Промо» Flying Blue доступны исключительно участникам Flying Blue и могут быть забронированы только за Мили. Указанные цены являются базовыми ценами за одного взрослого за поездку в один конец, действительны при наличии мест и не включают налоги, тарифные надбавки авиакомпании и другие применимые сборы.